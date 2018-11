XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,37 EUR +1,02% (26.11.2018, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,45 EUR +1,20% (26.11.2018, 15:43)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (26.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Konzern leide weiter stark unter dem anhaltend niedrigen Wasserstand des Rheins. Und wegen weiter ausbleibender Regenfälle habe die Situation nun einen neuen Höhepunkt markiert. Nun habe der Chemiegigant eine tiefgreifende Entscheidung getroffen.So stelle BASF wegen der historischen Tiefststände des Rheins jetzt sogar die TDI-Produktion am Stammsitz in Ludwigshafen ein. BASF sei trotz zahlreicher Anstrengungen, die Versorgung mit den benötigten Rohstoffen weiterhin sicherzustellen, nicht mehr in der Lage, die Produktion für das Kunststoffvorprodukt aufrechtzuerhalten. Wann der Chemieriese wieder damit beginnen könne, hänge laut der heutigen Unternehmensmeldung nun von der weiteren Entwicklung des Rheinpegels zusammen.Es dürfte spannend werden, wann der Konzern die TDI-Produktion wieder hochfahren könne. Definitiv dürfte der aktuelle Stopp aber Spuren in der Bilanz für das Q4 hinterlassen. Der DAX-Titel befinde sich nun wieder in einer gefährlichen charttechnischen Verfassung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: