BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (08.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie rechne nach deutlichen Rückgängen im zweiten Quartal mit einem schwächeren Gesamtjahr. Die Erlöse sollten 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf 186,4 Mrd. Euro zurückgehen, habe der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag mitgeteilt. Für die Produktion rechne der VCI mit einem Rückgang von 3% im Vergleich zum Vorjahr. Im Mai habe der VCI seine Prognosen für das laufende Jahr zurückgenommen, nach dem die Branche mit rund 464.000 Beschäftigten in Deutschland noch eine Stagnation bei Produktion und Umsatz erwartet habe.Die Branche gehe alledings davon aus, dass die Talsohle der Rezession bereits durchschritten sei. "Wir sehen erste Anzeichen einer Erholung", habe VCI-Präsident Christian Kullmann gesagt. Wenn ein erneuter Shutdown verhindert werden könne, dürfte sich die Nachfrage nach Chemikalien und Pharmazeutika im zweiten Halbjahr stabilisieren. Allerdings rechne der Verband, dass die Branche frühestens Ende 2021 das Vorkrisenniveau wieder erreichen werde.Die Äußerungen des VCI seien letztlich keine Überraschung mehr. Das Marktumfeld für BASF bleibe in einigen Bereichen weiterhin schwierig. Dennoch würden sich die Aussichten zumindest allmählich wieder etwas aufhellen. Daher könnten langfristig orientierte Anleger bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 6,1%) an Bord bleiben. Das Investment sollte jedoch weiterhin mit einem Stopp bei 42 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link