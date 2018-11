XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), senkt aber das Kursziel von 94 auf 81 Euro.Seit seiner Amtsübernahme im Mai habe sich der neue Vorstandschef Brudermüller ein halbes Jahr Zeit genommen, um die strategische Ausrichtung des Ludwigshafener Konzerns zu formulieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. An der Börse seien einigen Marktteilnehmern die Pläne und Ziele allerdings nicht ambitioniert genug ausgefallen. So nehme sich z.B. die angestrebte Steigerung des bereinigten EBITDA um 3 bis 5% pro Jahr angesichts der im Zeitraum 2012 bis 2017 erreichten Steigerungsraten von durchschnittlich 8% recht bescheiden aus. Selbst die in Aussicht gestellte jährliche Erhöhung der Dividende je Aktie habe nicht verhindern können, dass der Kurs der BASF-Aktie zeitweilig unter Druck geraten sei.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hält aber in einer aktuellen Aktienanalyse sowohl an seinem Kursziel von 81 Euro als auch an der Kaufempfehlung für die BASF-Aktie fest. (Analyse vom 21.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BASF SE": Keine vorhanden.Börsenplätze BASF-Aktie: