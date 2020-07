Börsenplätze BASF-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe in den vergangenen Jahren viel investiert, um seine Agrarsparte deutlich auszubauen. Derzeit zahle es sich für BASF durchaus aus, über ein derart starkes Standbein in einem relativ konjunkturunabhängigen Segment zu verfügen. Und die Ludwigshafener hätten immer noch Appetit auf mehr.So habe sich BASF nun das Softwareunternehmen Cloudfarms einverleibt. Das Unternehmen habe sich auf Farmmanagement in der Nutztierhaltung spezialisiert, im Mittelpunkt stehe dabei vor allem die Schweineproduktion. Die in der Slowakei gegründete Firma sei inzwischen in 37 verschiedenen Ländern aktiv. Cloudfarms' digitale Lösungen würden es Farmern ermöglichen, die Produktivität und Effizienz komplexer Betriebsvorgänge zu verbessern.BASF hoffe durch den Kauf seine Stellung als Anbieter von Futtermittelzusatzstoffen für die tierische Erzeugung auszubauen. Über die Höhe des Kaufpreises seien keine Angaben gemacht worden.Die langfristigen Perspektiven für BASF sind nach wie vor gut, Anleger können bei der Dividendenperle weiterhin an Bord bleiben (Stopp: 42,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link