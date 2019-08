XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (07.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Konjunkturabhängige Aktien hätten es gerade nicht wirklich leicht. Sorgen im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie eine zunehmende Abkühlung der Weltkonjunktur würden die Kurse belasten. Vor allem BASF sei dabei stark unter Druck geraten. Seit dem Jahreshoch im Januar habe der Chemietitel bereits mehr als 40 Prozent abgeben müssen. Seien das nun attraktive Einstiegskurse?Charttechnisch betrachtet sehe die Situation weiterhin nicht gut aus. Nach dem Unterschreiten der wichtigen 58-Euro-Marke sei am Montag auch noch das Jahrestief bei 57,59 Euro gefallen. Nun gelte es abzuwarten, ob sich der DAX-Titel im Bereich der 56 Euro stabilisieren könne. Sollte dies nicht gelingen, so wäre die nächste Anlaufmarke die 54,70-Euro-Marke.Es bleibe nach wie vor ein angespanntes und volatiles Marktumfeld. Zwar könnte es in den kommenden Tagen durchaus zu einer kurzfristigen Gegenbewegung kommen, jedoch sei die charttechnische Situation bei BASF insgesamt betrachtet alles andere als gut. Einzig und allein die Insiderkäufe in den letzten Tagen durch den Vorstand könnten als positives Zeichen gewertet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: