Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (25.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Ein schwieriges Marktumfeld belaste weiter den Chemie-Riesen BASF, der Konzern habe allerdings die Anfang Juli zusammengestrichenen Ziele im Rahmen der vorläufigen Zahlen bestätigt. Im zweiten Quartal sei der Umsatz - wie bereits bekannt gewesen sei - um vier Prozent auf 15,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich mit eine Milliarde Euro fast halbiert."Die weltweiten Risiken haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen", habe Konzernchef Martin Brudermüller am Donnerstag in Ludwigshafen gesagt. Sie seien getrieben von geopolitischen Entwicklungen und den anhaltenden Streitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Handelspartnern. "Diese Konflikte werden zeitnah nicht gelöst werden und verursachen eine spürbare Verlangsamung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums weltweit, besonders in China", habe er hinzugefügt.BASF leide weiter unter geopolitischen Spannungen und Konjunktursorgen. Langfristig würden die Qualitätstitel attraktiv bleiben, mit dem Sprung über das Juli-Hoch würden die Papiere ein Kaufsignal liefern. Erst dann helle sich das Chartbild weiter auf.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.