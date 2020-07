Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (16.07.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Q2-Eckdaten gut aufgenommen - AktienanalyseDie Corona-Pandemie hat bei BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) die erwartet deutlichen Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wie der Chemiekonzern auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe, sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie vor Sondereinflüssen im Vergleich zum Vorjahresquartal bei einem Umsatzrückgang um 12,4 Prozent auf 12,68 Mrd. Euro um rund 77 Prozent auf 226 Mio. Euro eingebrochen. Unter dem Strich entfalle auf die Anteilseigner auch wegen Abschreibungen auf die Beteiligung Wintershall Dea infolge des Ölpreisrutsches sogar ein Verlust von 878 Mio. Euro.Vor allem der Nachfragerückgang aus der Automobilbranche - der wichtigsten Kundenindustrie des Unternehmens - mache den Ludwigshafenern schwer zu schaffen. Und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Zwar rechne BASF mit einer Verbesserung, nicht aber mit einer vollständigen Erholung. Weitere Informationen habe der Konzern nicht gegeben. Den detaillierten Bericht zum zweiten Quartal lege BASF am 29. Juli vor.An der Börse seien die Eckdaten gut aufgenommen worden. Dass das Quartal schlecht ausfallen würde, sei erwartet worden. Letztendlich habe der Konzern sogar besser abgeschnitten als befürchtet. Für Jefferies-Analyst Laurence Alexander Grund genug, seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 66 Euro zu bestätigen. Die Quartals-Eckdaten hätten in seinem Modell zu einer höheren Gewinnschätzung für das laufende Jahr geführt, so der Experte. Das Vertrauen in eine Gewinnerholung bei dem Chemiekonzern in den Jahren 2021 und 2022 steige. Auch Sven Diermeier von Independent Research habe seine Schätzungen angesichts der besser als erwartet ausgefallenen Zahlen angepasst, habe aber betont, dass die Unsicherheit über den Verlauf einer Konjunkturerholung nach wie vor sehr hoch sei. Er habe es daher bei seiner "halten"-Empfehlung mit Kursziel 52 Euro (aktuell: 51,59 Euro) belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: