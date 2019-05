Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

72,40 EUR +0,10% (03.05.2019, 13:21)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

72,40 EUR +0,10% (03.05.2019, 13:06)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Die Q1-Zahlen hätten sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Prognosen bewegt. Der Marktkonsens sei jedoch auf berichteter Basis übertroffen worden (bereinigt/operativ in-line). Insgesamt sei die Geschäftsentwicklung im Auftaktquartal erwartungsgemäß schwach gewesen (Umsatz (organisch: -6% y/y; berichtet: +3% y/y); bereinigtes EBIT: -24% y/y). Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 (leichter Anstieg bei Umsatz und bereinigtem EBIT) sei bestätigt worden. Nach Q1 habe BASF ergebnisseitig Rückstand. Allerdings werde Wintershall DEA ab 01.05. positiv zur EBIT-Entwicklung beitragen.Zudem sollte BASF ab Q3 von Basiseffekten (u.a. niedriger Rheinwasserstand in Q3 2018, WLTP) profitieren. Des Weiteren würden die Konjunktur-Frühindikatorenindices für die OECD zwar nach wie vor ein nachlassendes Wachstumstempo, aber mit einer geringeren Abwärtsdynamik, sowie eine Stabilisierung für China signalisieren. Daher halte der Analyst die 2019er Guidance nach wie vor für realistisch. Seine Prognosen hätten Bestand (u.a. berichtetes EPS 2019e: 5,04 Euro; berichtetes EPS 2020e: 5,32 Euro).Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des Kursniveaus lautet das Votum für die BASF-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 70,00 auf 74,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 03.05.2019)