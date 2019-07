Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,19 EUR -0,30% (10.07.2019, 08:46)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,51 EUR (09.07.2019)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie des größten deutschen Chemie-Konzerns aus dem DAX sei nach der Gewinnwarnung am Montag zunächst deutlich unter Druck geraten. Gestern sei es jedoch trotz des negativen Newsflows zu einer unverhofften, deutlichen Gegenbewegung gekommen. Nicht nur technisch orientierte Anleger sollten in solchen Fällen aufmerken.Viele Börsenweisheiten würden nicht wirklich halten, was sie versprechen würden. Doch an dem hier sei etwas dran: Wenn Aktien auf positive Nachrichten kaum mehr positiv reagieren würden, sei Vorsicht geboten - wenn Aktien auf negative Nachrichten kaum mehr negativ reagieren würden, sei ein näherer Blick sinnvoll. Letzteres treffe zumindest ansatzweise auf die BASF-Aktie zu, denn verglichen mit den sehr schwachen Neuigkeiten (Gewinnwarnung noch schlimmer als ohnehin befürchtet) hätten sich die Papiere noch halbwegs wacker aus der Affäre gezogen. Insbesondere der Chart sei dabei nun interessant.Die BASF-Aktie habe just am bereits mehrfach getesteten Bereich um die 58 Euro gewendet. Für alle, die die Aktie fundamental für günstig halten, ergibt das nun aus technischer Sicht eine prima Einstiegsgelegenheit zu aktuellen Kursen: Mit sehr kurzem Stopp-Loss (bei rund 56 Euro) und allen Chancen im Falle eines nachhaltigen Rebounds, so Dennis Riedl von "Der Aktionär". Letzterer sollte bis mindestens 70 Euro reichen. (Analyse vom 10.07.2019)Börsenplätze BASF-Aktie: