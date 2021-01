Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,84 EUR +0,66% (28.01.2021, 12:57)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,57 EUR -0,49% (28.01.2021, 12:42)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Die aktuell laufende Korrektur an den Märkten mache auch vor der BASF-Aktie nicht Halt. So gebe das Papier des weltgrößten Chemieproduzenten auch am Donnerstag nach. Doch im operativen Geschäft scheine es für den Ludwigshafener DAX-Konzern wieder rund zu laufen.Ein Indiz dafür könnte die Meldung sein, wonach BASF mit sofortiger Wirkung weltweit (!) die Preise für Produkte aus dem Additiv-Portfolio für Kunststoffanwendungen um 10% erhöhe. Das Unternehmen begründe den Schritt mit der Notwendigkeit, auf gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten reagieren zu müssen. Klar sei aber auch: Ein derartiger Schritt sei in der Regel nur in einem robusten Marktumfeld möglich.Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für BASF würden sich weiter aufhellen. Anleger könnten daher die aktuelle Korrektur zum Kauf der Dividendenperle nutzen. Der Stoppkurs sollte bei 54 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: