BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Konzern wolle seinen ökologischen Fußabdruck in den kommenden Jahren deutlich verringern. Den Ankündigungen lasse BASF auch Taten folgen. So werde nun bei der Tochter Wintershall Dea die Ölproduktion "grün". Demnach werde die Bohr- und Förderinsel Mittelplate im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer seit Freitag ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt. Damit sei Mittelplate das erste Erdölfeld in Deutschland, in dem ausschließlich mit Ökostrom gefördert werde, habe der Pressesprecher von Wintershall Dea, Derek Mösche, gesagt.Die Energiewende bzw. der Klimawandel würden für BASF und die Tochter Wintershall sehr herausfordernd. Es würden noch viele Milliarden Euro investiert werden müssen, um den CO2-Fußabdruck nachhaltig zu verringern. Der DAX-Konzern scheine aber gut dafür insgesamt gerüstet zu sein. Zudem sollte BASF von einigen Prozessen wie z.B. dem Wandel hin zur Elektromobilität sogar profitieren können. Anleger könnten bei der Dividendenperle nach wie vor an Bord bleiben (Stopp: 44 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BASF-Aktie: