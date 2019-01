Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In einem weiterhin sehr schwierigen Marktumfeld habe sich das Wertpapier an den letzten Handelstagen relativ wacker geschlagen und arbeite weiter an der Bodenbildung. "Der Aktionär" zeige auf, welche wichtigen charttechnischen Marken Anleger jetzt im Auge behalten sollten.So wäre es wichtig, dass die Aktie nicht erneut unter das im Dezember markierte 2018er Tief von 57,15 Euro falle. Sollte dies nicht gelingen, bleibe zumindest zu hoffen, dass die Unterstützung bei 56,01 Euro - dem Tief aus dem Jahr 2016 - den BASF-Anteilen Halt biete.Nach oben hin wären aktuell das Zwischenhoch vom Dezember bei 61,58 Euro sowie der kurzfristige Abwärtstrend, der aktuell bei etwa 62,40 Euro verlaufe, zu nennen.Allerdings können mutige Anleger, die gemäß der Kostolany-Methode Qualitätsaktien kaufen und diese dann für lange Zeit im Depot liegen lassen, allmählich wieder erste Positionen aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Schließlich zähle die Aktie zu den zuverlässigsten und spendabelsten Dividendenzahlern der Welt. (Analyse vom 04.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link