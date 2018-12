XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Mit den Aktienkursen der beiden Chemieriesen BASF und Covestro gehe es weiter bergab. Die zwei Blue Chips würden immer billiger und billiger, was für immer noch investierte Anleger natürlich ein Drama sei, für noch nicht investierte Schnäppchenjäger hingegen eine gute Gelegenheit zum Aufbau erster Postionen.Einige Privatanleger würden sich jetzt die Frage stellen, welche der beiden DAX-Titel aktuell der günstigere sei. Gemessen am KGV sei die Antwort eindeutig: Währen das KGV für das laufende Jahr bei BASF bei 10 liege, seien es bei Covestro gerade einmal 4. Das 2019er KGV von BASF liege ebenfalls bei 10. Bei Covestro werde 2019 hingegen ein Gewinnrückgang erwartet, wodurch die Kennzahl dann auf 7 ansteigen würde. Die etwas stärkere konjunkturelle Abhängigkeit sei auch ein Grund für die höhere Bewertung von BASF. Die Ludwigshafener würden etwa mit dem Saatgut- und Pflanzenschutzgeschäft über zahlreiche nicht-zyklische Bereiche verfügen. Beim Kurs/Buchwert-Verhältnis kämen beide Aktien auf einen niedrigen Wert von 1,5. Und auch bei der Dividendenrendite würden sich die beiden DAX-Schnäppchen wenig nehmen: Beide würden nun mit Renditen von mehr als 5% locken.Trotz der aktuell sehr günstigen Bewertung rät Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nach wie vor davon ab, ins fallende Messer zu greifen. Zumal bei einigen der wichtigsten Faktoren, welche die Chemieriesen belasten würden (Konjunktursorgen, Überkapazitäten in China, der teilweise immer noch zu niedrige Rheinpegel), immer noch keine Entwarnung gegeben werden könne. (Analyse vom 14.12.2018).Börsenplätze BASF-Aktie: