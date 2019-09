Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE unter die Lupe.

Im Zuge der allgemein besseren Stimmung an den Märkten sei es zuletzt mit dem Aktienkurse des Ludwigshafener Konzerns deutlich bergauf. Doch neben der anhaltenden Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China ziehe nun allmählich wieder ein neues Problem auf, denn die Pegelstände am Rhein würden aktuell weiter sinken. Und da der Deutsche Wetterdienst mittelfristig auch nur wenig Regen voraussage, könnte dies wieder zu einem Problem für BASF & Co werden.

Bereits im vergangenen Jahr hätten die Chemiehersteller mit ihren Fabriken am Rhein stark unter dem Niedrigwasser gelitten. Die An- und Auslieferungen vieler Produkte habe auf andere Verkehrsmittel verlagert werden müssen, was zusätzliche Kosten verursacht habe. Zudem hätten die Unternehmen teilweise die Produktion herunterfahren müssen.

Es wäre natürlich enorm bitter, sollte die Erholung der beiden DAX-Titel durch niedrige Pegelstände torpediert werden. Allerdings besteht derzeit noch kein Grund zur Panik. Wer bei den Anteilen von BASF investiert ist, sollte dabeibleiben. Der Stopp kann bei 54,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.