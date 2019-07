Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Jan Paul Fori vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Bereits zum zweiten Mal habe der BASF-Vorstand Martin Brudermüller eine Gewinnwarnung abgeben müssen. Zwar sei dies an sich keine große Überraschung mehr gewesen, dass das EBIT jedoch derart unter der eigenen Prognose gelegen habe, sei bei den Börsianern überhaupt nicht gut angekommen.Durch ein Sparprogramm wolle Brudermüller BASF wieder auf Kurs bringen. Insgesamt wolle der Chemieriese bis 2021 rund 6.000 Stellen streichen, ein Großteil entfalle dabei auf die Verwaltung, wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgehe. Zudem richte der Konzern die Organisation unter dem Leitmotto "Kunden sollen BASF neu erleben" neu aus.In diesem Zusammenhang werde neben der Personalorganisation auch das Produktportfolio neu strukturiert. Während BASF den Verkauf der Bauchemie-Sparte derzeit noch prüfe, habe der Konzern bereits einen Teil der optischen Aufheller von BASF India verkaufen können.Mit dem jüngsten Kursrückfall habe der DAX-Titel den Ausbruch nach oben erneut verschoben. Sollten die Jahrestiefststände von 2019 und 2018 bei 58,41 Euro bzw. 57,35 Euro nicht verteidigt werden können, drohe ein weiterer Kurssturz. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven seien jedoch weiterhin stark.Bereits investierte Anleger sollten deshalb den Stoppkurs bei 54,50 Euro im Auge behalten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link