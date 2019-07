Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Am 25. Juli werde der Chemieriese BASF seine Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Jahres veröffentlichen. Dabei würden die Marktteilnehmer aber vor allem auf den Ausblick für das Gesamtjahr blicken. Immer mehr Experten würden mittlerweile damit rechnen, dass der DAX-Konzern von seiner bisherigen Jahresprognose abrücken müsse.So halte etwa Goldman Sachs-Analystin Georgina Iwamoto eine Kürzung der Prognose noch vor den Quartalszahlen für wahrscheinlich. Ihrer Ansicht nach dürfte der Markt allerdings bereits darauf vorbereitet sein. Daher sehe sie das Kursziel für die BASF-Titel bei 71,00 Euro, knapp 14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Auch J.P. Morgan-Experte Chetan Udeshi erkläre, dass am Markt bereits eine Gewinnwarnung erwartet werde. Er rate aber dazu, dass Anleger, falls es im Zuge dessen zu einem Kursrücksetzer kommen werde, diesen nutzen sollten. Er halte die DAX-Titel für günstig, stufe sie unverändert mit "overweight" und sehe den fairen Wert nun bei 72,00 Euro (zuvor 78,00 Euro).Mutige Anleger können bei der Dividendenperle daher nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.