Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

55,84 EUR -2,75% (27.02.2020, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.02.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Die Kernbotschaft vorweg: Das langfristige Chartbild der BASF-Aktie hänge am seidenen Faden. Oder besser gesagt an der extrem wichtigen Haltezone aus den verschiedenen Tiefs der letzten acht Jahre. Seit 2012 sei der Chemietitel in schöner Regelmäßigkeit bei 57/56 EUR auf Unterstützung gestoßen. Auf diesem Level stehe mit der 50%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses seit Herbst 2008 (58,33 EUR) eine weitere wichtige Bastion zur Verfügung. Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationsunterstützung durch den Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 55,31 EUR). Anleger könnten deren Bedeutung praktisch nicht überschätzen, denn ein Abgleiten unter die zuletzt angeführte Marke würde eine große Toppbildung vervollständigen. Im Fall einer negativen Weichenstellung müssten Anleger ein Ausloten der Parallelen zum Abwärtstrend seit 2018 (akt. bei 46,49 EUR) einkalkulieren. Um den größten Verkaufsdruck von dem Papier zu nehmen, und von einem Verteidigen der o. g. Kernunterstützungen ausgehen zu können, gelte es dagegen, die Tiefpunkte der Jahre 2013, 2014 und 2015 zwischen 63,00 EUR und 64,27 EUR zurückzuerobern. Aber dieses Szenario scheine derzeit eher Wunschdenken zu sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:53,90 EUR -2,36% (28.02.2020, 09:02)