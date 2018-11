XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Chemiekonzerns BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Der Chemiegigant habe auf dem Kapitalmarkttag neue Mittelfristziele präsentiert. Demnach solle das Absatzwachstum stärker als die globale Chemieproduktion zulegen, was BASF (ohne Öl- und Gasgeschäft) seit 2013 nicht mehr gelungen sei. Das bereinigte EBITDA solle um 3% bis 5% p.a. erhöht werden. Das liege unter den erzielten Steigerungsraten der letzten Jahre (CAGR 2012-2017: 8%; CAGR 2012-2017 bereinigt um außergewöhnlich hohe Margen im Isozyanat-Geschäft in 2017: 5%). Die Dividende solle jährlich angehoben werden (letztes Jahr ohne Steigerung: Krisenjahr 2009).BASF setze vor allem auf organisches Wachstum mit dem Schwerpunkt China, was nach Meinung des Analysten schlüssig sei. Zudem setze der Konzern verstärkt auf das Verbundprinzip. Durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen solle ab 2022 ein Ergebnisbeitrag von 2 Mrd. Euro p.a. generiert werden. Jedoch würden im Zeitraum 2019-2021 hierfür zunächst auch Kosten (800 Mio. Euro) anfallen. Es seien Desinvestitionen mit einem Umsatzvolumen von rund 8 Mrd. Euro vorgesehen, von denen die meisten aber bereits bekannt gewesen seien (Öl- und Gasgeschäft, Papier- und Wasserchemikalien, Bauchemie).Diermeier habe seien Erwartungen gesenkt. Der Analyst sehe von den Aussagen auf dem Kapitalmarkttag keine deutlichen Aufwärtsimpulse (>15%) für den DAX-Titel (20.11.: -4%). Zudem habe gestern der Rivale Covestro eine Gewinnwarnung veröffentlicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: