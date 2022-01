Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,89 EUR +0,30% (20.01.2022, 09:01)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,80 EUR +0,21% (19.01.2022, 17:37)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea wolle sich künftig vor allem auf die Förderung von Erdgas konzentrieren. Der Öl- und Gaskonzern optimiere nach seinem Zusammenschluss vor knapp drei Jahren sein weltweites Förder- und Produktionsportfolio, wie er am Dienstag in Kassel mitgeteilt habe. Dazu trenne sich Wintershall Dea von einigen Anlagen und Projekten. Erdgas mache den Angaben zufolge rund 70 Prozent der weltweiten Produktion aus."Wir entwickeln unser bereits attraktives Portfolio in ein noch emissionsärmeres und optimieren es weiter", habe Unternehmenschef Mario Mehren gesagt. Dabei konzentriere sich Wintershall Dea auf Erdgas und kohlenstoffeffizientes Geschäft. Auch künftig wolle das Unternehmen Erdöl fördern. Dabei wolle es sich aber auf ausgewählte Regionen und Projekte konzentrieren.Derweil trenne sich Wintershall Dea von seinem Ölgeschäft in Argentinien. Den Angaben zufolge habe sich das Unternehmen mit dem mexikanischen Öl- und Gaskonzern Vista über den Verkauf seines 50-prozentigen Anteils an den Schieferöl-Blöcken Aguada Federal und Bandurria Norte in der argentinischen Provinz Neuquén geeinigt. Der Verkauf erfolge rückwirkend zum 1. Januar, habe Wintershall Dea mitgeteilt. Vista zahle nach eigenen Angaben insgesamt 140 Millionen US-Dollar (123 Millionen Euro) an das Kasseler Unternehmen.Vista habe jüngst den 50-prozentigen Anteil des US-Ölkonzerns ConocoPhilipps ( ISIN US20825C1045 WKN 575302 ) an den Konzessionen erworben und halte damit nun 100 Prozent der Anteile an den Blöcken. Wintershall Dea habe in den ersten neun Monaten 2021 in Argentinien im Schnitt täglich 66 700 Barrel Öläquivalent gefördert - davon seien 92 Prozent Erdgas gewesen. Der Anteil des Argentinien-Geschäfts an der Gesamtproduktion des Unternehmens habe im gleichen Zeitraum bei rund 11 Prozent gelegen.Die BASF-Tochter mache beim Konzernumbau Dampf. Aktuell profitiere das Unternehmen natürlich auch noch von der anhaltenden Rally der Ölpreise.Die Anteile der Muttergesellschaft BASF würden indes attraktiv bleiben. Dividendenjäger können beim Blue Chip weiterhin an Bord bleiben (Stoppkurs: 52,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 20.01.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: