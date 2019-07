Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,85 EUR -1,64% (02.07.2019, 14:10)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,92 EUR -1,63% (02.07.2019, 13:54)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (02.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 74,00 Euro auf 70,00 Euro.Wie mehrere Medien (Bloomberg, FAZ) berichten würden, gehe der Verkauf des Bauchemie-Geschäfts (Umsatz Gj. 2018: 2,46 Mrd. Euro; Konzernumsatz: 62,68 Mrd. Euro) in die fortgeschrittene Phase. Es solle nach wie vor mehrere Interessenten geben (u.a. Bain Capital, Cinven, Standard Industries & Blackrock, Advent International, KKR & Co, Lone Star, LafargeHolcim), was sich nach Meinung von Diermeier positiv auf den erzielbaren Verkaufserlös auswirken sollte (kolportiert seien 3 Mrd. Euro).Der kürzlich angekündigte Stellenabbau (rund 6.000 Stellen bzw. knapp 5% der Stellen) stelle für Diermeier keine Überraschung dar, da das Unternehmen im November 2018 (Kapitalmarkttag) angekündigt habe, durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen ab 2022 einen Ergebnisbeitrag (EBITDA) von 2 Mrd. Euro p.a. generieren zu wollen. Zudem "wackle" offenbar die Guidance für das laufende Geschäftsjahr (u.a. leichter Anstieg (bedeute: +1% bis +10% y/y) des bereinigten EBIT), die im Rahmen des Berichts für das Q1 (am 03.05.) bestätigt worden sei. Finanzvorstand Engel spreche von einem schwierigeren Fahrwasser, als im Vergleich BASF im Februar noch unterstellt habe.Der jüngste G20-Gipfel habe zwar keine weitere Verschärfung, aber auch keine wesentliche Entschärfung des Handelskonflikts zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften (USA, China) gebracht. Besser stelle sich die Wasserstandsituation des Rheins ggü. dem Vorjahr dar (habe in 2018 zu einer Gewinnwarnung geführt).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BASF-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 02.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link