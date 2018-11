Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung des BASF-Aktie sei im laufenden Jahr bisher eine einzige Enttäuschung gewesen. Der neue Vorstandsvorsitzende, Martin Brudermüller, habe deshalb nun aufgezeigt, wie er den Ludwigshafener Konzern in Zukunft wieder effizienter aufstellen wolle. So solle von 2019 bis 2021 ein Sparprogramm umgesetzt werden. Bis Ende 2021 solle allein dadurch das EBITDA um knapp 2 Mrd. Euro höher ausfallen.Es dürfte spannend werden, ob die Pläne des Managements für eine nachhaltige Wende beim über Monate hinweg gebeutelten Blue Chip sorgen können oder die Talfahrt weiter gehe. Mutige Anleger könnten jedenfalls weiter an Bord bleiben, sollten ihr Investment jedoch mit einem Stopp bei 64 Euro absichern, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2018)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:66,42 EUR -3,77% (20.11.2018, 11:11)