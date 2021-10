Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

64,99 EUR -0,08% (14.10.2021, 09:28)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,25 EUR +0,54% (14.10.2021, 09:13)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wo liege der faire Wert der Anteilscheine von BASF? Mit dieser Frage hätten sich wieder einmal die Experten der Investmentbank Jefferies befasst. Das im Rahmen einer größeren Branchenstudie zum europäischen Chemiesektor veröffentlichte Kursziel lasse durchaus aufhorchen.Demnach habe Analyst Chris Counihan den fairen Wert von 83 auf 89 Euro erhöht, was satte 37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau lege. Das Anlagevotum laute dementsprechend unverändert "buy". Counihan gehe davon aus, dass der aktuell starke Geschäftszyklus im kommenden Jahr nicht so stark an Fahrt verlieren werde, wie es die zuletzt eher schwachen Aktienkurse vermuten lassen würden. Er rechne indes damit, dass Grundchemikalien-Unternehmen wie BASF und Covestro der aktuell starke Geschäftszyklus in der Lage sein dürften, die steigenden Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistik rasch weitergeben zu können. Counihan erwarte außerdem, dass die Chemiebranche langfristig vom Trend zur CO2-Reduzierung profitieren werde.Auch "Der Aktionär" sehe für die Aktie des strategisch gut aufgestellten Chemieriesen mit solider Bilanz und günstiger Bewertung noch Luft nach oben. DAX -Titel investiert bleiben (Stopp: 58,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: