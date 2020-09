Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF wolle in seiner Zentrale kräftig sparen. Demnach wolle das Unternehmen dort bis zu 2.000 Stellen streichen. Wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe, würden die Kürzungen vor allem die zentrale Dienstleistungseinheit Global Business Services betreffen. Dort solle fast ein Viertel der aktuell noch weltweit 8.400 Arbeitsplätze bis Ende des Jahres 2022 gestrichen werden.BASF wolle dadurch die Effizienz weiter steigern. So gehe der weltgrößte Chemieproduzent davon aus, dass man durch diese Maßnahmen ab 2023 jährliche Kosteneinsparungen von über 200 Millionen Euro generieren werde.Dass BASF im Zuge der Krise weiter sparen werde, sei keine Überraschung. Grundsätzlich bleibe der Konzern in vielen zukunftsträchtigen Bereichen stark positioniert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: