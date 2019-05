Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,50 EUR -1,01% (07.05.2019, 09:55)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,45 EUR -0,80% (07.05.2019, 09:40)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.So etwas habe es wirklich selten gegeben: Die Aktie des solide geführten und breit aufgestellten Chemie-Weltmarktführers BASF habe im gestrigen Handel zeitweise über sieben Prozent an Wert verloren. Verantwortlich hierfür sei neben dem Dividendenabschlag von 3,20 Euro auch ein Trump-Tweet gewesen. Was sollten Anleger nun tun?Grundsätzlich bleibe es dabei: Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den DAX-Konzern würden gut bleiben. Die Dividendenperle dürfte also auch für die kommenden Jahre eine attraktive Depotbeimischung darstellen.Auch aus charttechnischer Sicht gebe es keinen Grund zur Panik. Nach dem starken Lauf der Aktie vom 2018er Tief bei 57 Euro auf zuletzt 73 Euro sei eine Korrektur ohnehin überfällig gewesen. Nun sei sie gestern gekommen.Mutige Anleger können sich nun durchaus wieder die BASF-Aktie ins Depot legen und auf eine Gegenbewegung nach dem kräftigen Kursrückgang setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 54,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link