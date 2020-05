Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Es seien zweifellos sehr schwierige Zeiten für konjunkturabhängige Chemieproduzenten wie z.B. BASF. Dennoch verliere man in Ludwigshafen nicht den Blick für die langfristige Perspektive. So hätten Konzernleitung und Arbeitnehmervertretungen nun eine neue Standortvereinbarung für das Stammwerk Ludwigshafen unterzeichnet. Dies betreffe insgesamt rund 34.000 Beschäftigte. BASF verzichte für die Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025 auf betriebsbedingte Kündigungen, zudem sollten jährlich durchschnittlich mindestens 1,5 Mrd. Euro in den Standort investiert werden, wie BASF am Mittwoch mitgeteilt habe.Die Corona-Krise habe dem deutschen Chemiegiganten im ersten Quartal die Bilanz verhagelt. Unter dem Strich sei ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 885 Mio. Euro gefallen - 37% weniger als im Vorjahr. Den erst Ende Februar veröffentlichten Ausblick für 2020 habe BASF wieder gestrichen. Angesichts der Pandemie würden sich aktuell keine konkreten Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung treffen lassen, habe es von Seiten der BASF SE geheißen.Das Marktumfeld bleibe für BASF sehr rau. Die Konjunkturrisiken sollten aber auf dem aktuellen Kursniveau bereits eingepreist sein. Zudem habe sich das Chartbild zuletzt weiter aufgehellt. Daher könnten langfristig orientierte Anleger allmählich wieder Stück für Stück kleinere Positionen aufbauen. Ein Stoppkurs zur Verlustbegrenzung sollte bei 37 Euro knapp unter dem Mehrjahrestief platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link