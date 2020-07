Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

50,60 EUR -2,45% (29.07.2020, 08:53)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

52,08 EUR (28.07.2020)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemieriese BASF habe nun seine Zahlen für das stark von den weltweiten Lockdowns geprägte zweite Quartal vorgelegt. Demnach sei der Umsatz des DAX-Konzerns um zwölf Prozent auf 12,7 Milliarden Euro gesunken, das EBIT um 77 Prozent auf 226 Millionen Euro. Auch wegen Wertberichtigungen auf die Beteiligung an Wintershall Dea habe BASF unter dem Strich einen Verlust von 878 Millionen Euro erzielt.Ein seriöser Ausblick auf das Gesamtjahr sei laut der BASF-Führung immer noch nicht möglich. Der Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller rechne zudem im dritten Quartal mit "keiner wesentlichen Verbesserung" des operativen Ergebnisses. Hier hätten sich sehr viele Marktteilnehmer sicher etwas optimistischere Aussagen erhofft. Der Chemieriese habe dies mit der saisonal meist ohnehin niedrigeren Nachfrage in verschiedenen Sektoren begründet.Der BASF-Vorstand sei schon in der Vergangenheit stets relativ zurückhaltend bei der Formulierung von Zielen gewesen. Dennoch würden diese Aussagen einmal mehr belegen, dass das Marktumfeld für konjunkturabhängige Unternehmen wie BASF weiterhin rau sei. Die Unsicherheit sei nach wie vor hoch. Ein Einstieg dränge sich vorerst nicht auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BASF.