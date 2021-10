Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,27 EUR +0,42% (04.10.2021, 16:02)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,19 EUR +0,91% (04.10.2021, 15:47)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die bisherige Geschäftsentwicklung von BASF im laufenden Jahr sei natürlich dank einer kräftigen Erholung der Weltkonjunktur sehr gut gewesen. Doch allmählich würden immer mehr Experten vor den Risiken warnen. Die Investmentbank Warburg Research etwa erwarte, dass eine schleppende Nachfrage aus der Automobil-Branche den Ludwigshafenern zu schaffen machen könnte.Analyst Oliver Schwarz gehe davon aus, dass sich die geringere Produktion u.a. wegen des Chipmangels bereits bei den BASF-Zahlen für das Q3 negativ bemerkbar machen dürfte. Grundsätzlich bleibe er jedoch positiv für die Dividendentitel gestimmt. Sein Rating laute weiterhin "buy". Das Kursziel habe Schwarz aufgrund der angesprochenen Belastungsfaktoren leicht von 85,00 auf 82,00 Euro gesenkt, was aber immer noch stattliche 27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Auch DER AKTIONÄR halte den Chemietitel für attraktiv und sei aufgrund der langfristig guten Perspektiven für den Weltmarktführer optimistisch gestimmt. Wer bereits bei der BASF-Aktie investiert ist, beachtet den Stopp bei 58,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: