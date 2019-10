Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF werde morgen seine Q3-Zahlen vorlegen. Zudem würden die Börsianer mit Spannung auf den Ausblick des Vorstands für die kommenden Monate warten.Allzu hoch seien die Erwartungen an den Chemiegiganten nicht. Der Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller habe bereits Ende September jegliche Hoffnungen auf eine Belebung in H2 regelrecht im Keim erstickt. Experten würden erwarten, dass BASF seine Gesamtjahresprognose bestätige, wonach mit einem EBIT-Rückgang von knapp 30 Prozent gerechnet werde.Positive Impulse würden sich die Börsianer am ehesten vom Agrargeschäft erhoffen - in diesem Bereich habe heute bereits KWS Saat mit starken Zahlen überzeugt. So solle die Integration der von Bayer erworbenen Saatgut-Sparten gut verlaufen. Außerdem bestehe die Hoffnung, dass das Segment vom guten Saisonstart in Brasilien profitiert haben könnte.Das Jahr 2019 werde sicherlich nicht als ein besonders glorreiches Jahr in die Geschichte eingehen. Dies sei jedoch inzwischen allen bewusst. Nur so sei der gute Lauf der BASF-Aktie aktuell zu erklären.Dividendenjäger können weiterhin dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 54,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link