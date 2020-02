Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,61 EUR -1,44% (17.02.2020, 11:02)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,70 EUR -1,28% (17.02.2020, 11:17)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Offensichtlich gebe es jetzt größeren Ärger wegen des von Monsanto entwickelten Unkrautvernichtungsmittels Dicamba. Ein Landwirt in Missouri habe nun vor Gericht Recht bekommen. Er habe gesagt, dass der Unkrautvernichter auf sein Feld gekommen sei und seine Ernte vernichtet habe. Dafür sollten Bayer und BASF 265 Mio. USD bezahlen: 15 Mio. USD an Schadenersatz und der Rest an Strafzahlungen. Das könnte den Kurs der BASF-Aktie belasten.Die BASF-Aktie befinde sich in einem intakten Abwärtstrend. Sie sei von der oberen Begrenzung des Abwärtstrendskanals abgeprallt, der Break habe also nicht funktioniert. Jetzt laufe es ohnehin ein Stückchen nach unten. Bei der BASF-Aktie könnte sich also zusätzlicher Druck aufbauen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.02.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BASF-Aktie: