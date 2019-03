XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,01 EUR +1,24% (15.03.2019, 14:35)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,15 EUR +0,98% (15.03.2019, 14:50)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die LupeDer chinesische Ministerpräsident Li Keqiang habe angekündigt, dass sich sein Land Investoren weiter öffnen und die Benachteiligung ausländischer Firmen abbauen wolle. Dies sorge heute an den Börsen für Auftrieb. Indes dürfte BASF auch auf eine andere Entwicklung Im Reich der Mitte blicken.Denn nachdem die TDI-Preise in China im Zuge von Überkapazitäten über Wochen hinweg stetig gefallen seien, scheine der Abwärtsdruck zuletzt wieder etwas nachgelassen zu haben. Womöglich bahne sich nun endlich eine nachhaltige Bodenbildung im Bereich von 13.000 Yuan pro Tonne ab. Dies würde v.a. Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) erheblich in die Karten spielen. Denn die Gewinnentwicklung der Leverkusener sei etwas stärker von den TDI-Preisen abhängig als die des Marktführers BASF. Der Ludwigshafener Konzern sei auch bei der geografischen Positionierung etwas breiter aufgestellt als Covestro. So sei der chinesische Markt für BASF nicht so wichtig wie für Covestro, was sich relativ leicht an der Umsatzverteilung ablesen lasse. So sei nach wie vor der europäische Markt der wichtigste Markt für BASF.Die Aktienkurse von Covestro und BASF könnten jedenfalls im heutigen Handel deutlich zulegen. Während bei BASF Dividendenjäger weiterhin zugreifen könnten, dränge sich der Kauf der Covestro-Aktie vorerst noch nicht auf, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2019)Börsenplätze BASF-Aktie: