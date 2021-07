Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,70 EUR -0,44% (15.07.2021, 12:13)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,81 EUR -0,16% (15.07.2021, 11:59)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Gute Nachrichten! AktienanalyseGute Nachrichten von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF): Der weltgrößte Chemiekonzern hat den Schwung aus dem ersten Quartal erfolgreich in das zweite Quartal mitgenommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Laut vorläufigen Berechnungen sei der Umsatz zwischen April und Juni dank höherer Preise und steigender Absatzmengen gegenüber dem stark von der Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum um 55,8 Prozent auf 19,75 Mrd. Euro gewachsen. Der Betriebsgewinn (EBIT vor Sondereinflüssen) habe sich auf 2,35 Mrd. Euro von 226 Mio. verzehnfacht. Die ohnehin zuversichtlichen Erwartungen seien damit noch übertroffen worden. Analysten hätten bei einem Umsatz von 17,2 Mrd. Euro "lediglich" ein operatives Ergebnis von knapp zwei Mrd. Euro erwartet.Der DAX-Konzern habe daher zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ziele nach oben geschraubt - und zwar deutlich. So solle der Umsatz 2021 statt auf 68 bis 71 Mrd. Euro nun auf 74 bis 77 Mrd. Euro klettern. Beim Betriebsergebnis stünden jetzt 7,0 bis 7,5 Mrd. Euro im Plan. Die ursprüngliche Prognose habe hier lediglich einen Wert zwischen 5,0 bis 5,8 Mrd. Euro vorgesehen. Damit steuere der Chemiekonzern auf ein Ertragsniveau zu, das er zuletzt 2017 erreicht habe.Entsprechend eindeutig fiel denn auch die Reaktion der Börse aus: Die BASF-Aktie legte nach den Zahlen um knapp vier Prozent zu und konnte damit - wie schon zu Jahresbeginn - die wichtige Supportzone um 65 Euro bestätigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2021)Börsenplätze BASF-Aktie: