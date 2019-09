XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,32 EUR +1,62% (04.09.2019, 10:54)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (04.09.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 65,00 Euro auf 62,00 Euro.Seit der letzten Kommentierung des Analysten (26.07.) sei BASF beim angekündigten Konzernumbau weiter vorangekommen. Das Pigmentgeschäft (Umsatz Gj. 2018: 1 Mrd. Euro) werde für 1,15 Mrd. Euro an die japanische DIC veräußert. Darüber hinaus sei nun einer der Auflagen der EU-Kommission im Zusammenhang mit der vereinbarten Übernahme des Polyamidgeschäfts von Solvay (Umsatz Gj. 2018: 1 Mrd. Euro; Kaufpreis: 1,3 Mrd. Euro) nachgekommen worden. Durch die Übernahme der diversen Solvay-Aktivitäten stärke BASF die Position bezüglicher technischer Kunststoffe und baue gleichzeitig die Präsenz in Wachstumsregionen (Asien, Lateinamerika) aus. Bezüglich der Desinvestition des Bauchemiegeschäfts gebe es hingegen keine Neuigkeiten von der Unternehmensseite (allerdings Medienmeldung: mehrere Private-Equity-Gesellschaften würden Rückzug in Betracht ziehen). Auch wenn Diermeier den Konzernumbau mit Blick auf die Erhöhung der Profitabilität begrüße, stehe seines Erachtens weiterhin die konjunkturellen Aspekte für die Kursentwicklung im Vordergrund.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BASF-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 04.09.2019)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:60,29 EUR +1,41% (04.09.2019, 11:08)