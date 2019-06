Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":

Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE unter die Lupe.

Das Jahr 2018 sei für die Aktionäre von BASF alles andere als einfach gewesen. Im Zuge einer sich abschwächenden Weltkonjunktur sowie natürlich auch wegen des anhaltenden Niedrigwassers im Rhein habe der DAX-Konzern die Prognose nach unten schrauben müssen. Nun habe der Finanzchef erklärt, wann eine Gewinnwarnung auch 2019 kommen würde.

So habe CFO Hans-Ulrich Engel zwar betont, dass man im laufenden Jahr wieder etwas mehr verdienen wolle als im Vorjahr. Er habe allerdings auch eingeräumt: "Wir haben unsere Jahresprognose mit bestimmten Annahmen unterlegt." Und er habe auch angedeutet, dass es für die Ludwigshafener schwierig bleibe: "Wir befinden uns insgesamt in einem schwierigeren Fahrwasser, als wir das im Februar erwartet haben."

"Wenn wir uns im zweiten Halbjahr in einem ganz anderen Szenario bewegen und eine weitere weltwirtschaftliche Abkühlung feststellen sollten, kann ich eine Prognoseänderung sowie Auswirkungen auf die Beschäftigung nicht ausschließen", habe Engel gesagt. Er habe hinzugefügt: "Jetzt warten wir erst einmal ab, was sich beim G20-Gipfel in Osaka Ende dieses Monats tut und welche Auswirkungen dies haben wird."

Rein charttechnisch betrachtet, bleibt es indes spannend, ob der Ausbruch über das Zwischenhoch bei 63,32 Euro gelingt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2019)