Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,39 EUR +0,51% (29.09.2021, 09:17)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,00 EUR +0,29% (29.09.2021, 09:03)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.09.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).BASF habe auf einen Investorentag (am 27.09.) tiefere Einblicke in zwei wichtige Wachstumsprojekte des Konzerns - dem zweiten chinesischen Verbundstandort Zhanjiang sowie Batteriematerialien - gewährt. Der Verbundstandort Zhanjiang solle den Unternehmensangaben bis zum Geschäftsjahr 2030 einen Umsatz von 4,0 bis 5,0 Mrd. Euro (zum Vergleich China-Umsatz des BASF-Konzerns Gj. 2020: 8,5 Mrd. Euro) sowie ein bereinigtes EBITDA von 1,0 bis 1,2 Mrd. Euro generieren (entspreche bereinigter EBITDA-Marge von rund 24%). Bei Batteriematerialien plane BASF bis 2023 mit einem Umsatz von >1,5 Mrd. Euro und bis 2030 von >7 Mrd. Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von >30%.Diermeier sehe die vom BASF-Management verfolgte Strategie als sinnvoll an (Partizipieren an Wachstumstrends: China für über zwei Drittel der globalen Chemieproduktion im Zeitraum 2020 bis 2030 verantwortlich; hohes Wachstum bei batterieelektrischen Fahrzeugen, batterieelektrische Autos hätten 2,5-fachen Bedarf an Chemikalien als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor). Die vom Management in Aussicht gestellten Finanzziele erachte der Analyst als erfreulich, allerdings seien für deren Erreichen auch erhebliche Investitionen notwendig. Zudem hätten die strukturellen Herausforderungen (Klimaneutralität) für den Konzern Bestand. Das Preisumfeld für die Öl- und Gastochter Wintershall Dea, die kurz über lang an die Börse gebracht werden solle, habe sich zumindest temporär verbessert. Im Gegensatz dazu habe sich das allgemeine Aktienmarktumfeld etwas eingetrübt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die BASF-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 69 Euro auf 67 Euro gesenkt. (Analyse vom 29.09.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: