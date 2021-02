Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BASF steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).BASF-Chef Martin Brudermüller habe bereits mehrfach erklärt, dass der Boom der E-Mobilität der Chemiebranche zu einem kräftigen Wachstumsschub verhelfen könnte. Daher weite der DAX-Konzern sein Engagement im Batteriegeschäft weiter aus.Für den Bau neuer Produktionsanlagen wie etwa der Fabrik für Kathodenmaterialien investiere das Chemieunternehmen demnach nun erneut. So sollten mehr als 17 Millionen Euro in den Ausbau von Infrastruktur fließen. Das Geld werde für die Erschließung eines weiteren Blockfeldes sowie in die Modernisierung des Umspannwerks verwendet. Zudem würden die Rohrleitungsnetze erweitert. "Eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur eröffnet uns gleichzeitig neue Perspektiven für künftige Ansiedlungen am Standort, habe dazu am Freitag Bereichsleiterin Julie De Keyser erklärt.Neben der Kathodenmaterialienherstellung und einer geplanten Recyclingfabrik würden nach Angaben von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) noch einmal 67 Millionen Euro am Standort investiert. Das sei eine gute Botschaft für die Region. Derzeit sei man mit BASF in Ludwigshafen auch über eine Kapazitätserweiterung bei der Herstellung von Batteriematerialien im Gespräch.Geplant sei bislang, dass die neue Produktionsanlage von BASF ab 2022 Kathodenmaterialien für 400.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr fertige. Das Vorhaben sei Bestandteil der europäischen Batterieallianz. Bund und Land hätten dafür 165 Millionen Euro bereit gestellt. Die Bauarbeiten für die BASF-Anlage würden seit August laufen. 150 neue Arbeitsplätze sollten nach Unternehmensangaben am Standort entstehen.Die Chancen stünden gut, dass der Chemie-Weltmarktführer BASF zukünftig im Batteriegeschäft eine wichtige Rolle einnehmen werde. Die Dividendenperle bleibt auch deshalb nach wie vor ein attraktives Investment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Dieses sollte weiterhin mit einem Stoppkurs bei 54,00 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 15.02.2021)Mit Material von dpa-AFX