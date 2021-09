Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,80 EUR +0,17% (14.09.2021, 08:57)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,61 EUR +1,63% (13.09.2021)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie von BASF sei in den vergangenen Handelswochen kaum vom Fleck gekommen. Für bereits investierte Anleger sei dies natürlich eher weniger berauschend. Nach Ansicht der Experten von Bernstein biete diese Seitwärtsphase aber allen, welche die DAX-Titel nicht im Depot hätten, eine hervorragende Einstiegschance.So habe deren Analyst Gunther Zechmann die BASF-Titel kürzlich erneut mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel laute unverändert 112,00 Euro, was mehr als 70 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege.Zechmann habe betont, das BASF (und auch Evonik) sehr gut positioniert seien, um im kommenden Jahrzehnt vom Wachstumsmarkt Plastik-Wiederaufbereitung zu profitieren. Da immer mehr Konsumgüterkonzerne allmählich bereit seien, eine Prämie für das Recycling des von ihnen verwendeten Plastiks zu zahlen, um die selbst gesteckten Nachhaltigkeitszielen zu erreichen.Auch "Der Aktionär" bleibt für die Anteilscheine des Chemie-Weltmarktführers nach wie vor bullish gestimmt. Anleger können sich die Dividendenperle weiterhin ins Depot legen, so Thorsten Küfner. Der Stopp könne bei 58,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 14.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link