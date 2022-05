Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BASF sei derzeit eines der heißesten Eisen im DAX. Sollte es tatsächlich zu einem Engpass an Erdgas in Deutschland kommen, hätte dies für den stark von diesem Rohstoff abhängigen Chemieriesen sicherlich erhebliche Einschränkungen zufolge. Der ohnehin schon deutlich gesunkene Aktienkurs dürfte weiter fallen.Doch sollte BASF weiterhin ausreichend mit Gas versorgt werden, sei die Dividendenperle aktuell ganz klar zu günstig bewertet. Dass sich am DAX-Titel derzeit regelrecht die Geister scheiden würden, werde beim Blick auf die Kursziele der letzten Wochen sichtbar. Die Streuung sei hier wirklich enorm groß.So beziffere Mubasher Chaudhry von der Citigroup den fairen Wert der Anteilscheine des Ludwigshafener Chemieriesen auf 51,00 Euro. Gunther Zechmann von Bernstein sehe hingegen fast den doppelten Betrag für gerechtfertigt - sein Kursziel liege unverändert bei stattlichen 97,00 Euro.Auch "Der Aktionär" halte die DAX-Titel für unterbewertet. Zwar würden aktuell die hohen Energiekosten belasten und die kurzfristigen Risiken bezüglich der weiteren Erdgasversorgung seien natürlich ernst zu nehmen. Doch langfristig betrachtet sollte ein Unternehmen mit einer derart starken Positionierung in zahlreichen attraktiven Märkten und einer soliden Bilanz durchaus höher bewertet werden als BASF derzeit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: