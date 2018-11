XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Jahr 2018 bleibe für die Aktionäre des Ludwigshafener Konzerns ein enttäuschendes Jahr und auch das letzte Quartal scheine eher mau auszufallen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass BASF für das Schlussquartal 2018 eher schwache Zahlen präsentieren werde, steige von Tag zu Tag.BASF sei nämlich stark von Lieferungen über den Rhein abhängig. Die aktuellen Pegelstände würden dies jedoch aktuell sehr kompliziert mchen. Nachdem gestern der Chemiegigant sogar die TDI-Produktion am Stammsitz in Ludwigshafen gestoppt habe, würden immer mehr Investoren in Deckung gehen. Zumal sich die Situation den aktuellen Wetterprognosen zufolge wohl so schnell nicht entspannen werde, denn demnach sei erst in der zweiten Dezemberhälfte wieder mit ergiebigen Regenfällen zu rechnen.BASF verfüge zwar auch in anderen Teilen der Welt über Produktionsanlagen, die derzeit weiterhin normal betrieben werden könnten. Diese könnten aber wohl kaum die aktuellen Probleme der am Rhein ansässigen Standorte kompensieren. Angesichts des angeschlagenen Chartbildes und der Aussicht auf eher schwache Q4-Ergebnisse sollten Anleger bei der BASF-Aktie vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2018)Börsenplätze BASF-Aktie: