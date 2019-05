Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (08.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Aktienkurs des DAX-Mitglieds sei nach den Zahlen und dem Dividendenabschlag wieder auf einen Unterstützungsbereich bei 65 Euro zurückgefallen. Drei Analysten aus deutschen Bankhäusern hätten ihre Einschätzungen angepasst und sich zu den Aussichten für BASF geäußert. Die Kursziele lägen recht nah beieinander.Die DZ BANK empfehle den Kauf (Ziel: 78 Euro). Die Privatbank Berenberg habe ihr Ziel für die Ludwigshafener von 72 auf 79 Euro angehoben, weil sich der Produktmix verbessert habe. In den Segmenten Industrielösungen, Ernährung und Pflege seien die Erwartungen übertroffen worden. Die Deutsche Bank belasse ihr Kursziel bei 85 Euro. Zwar sei das erste Quartal schwach gewesen, doch die zweite Jahreshälfte werde voraussichtlich besser.Laut Bloomberg liege das durchschnittliche Ziel der Analysten für die BASF-Aktie derzeit bei 73,83 Euro. Viel Luft nach oben bleibe also nicht. Mehrheitliches Urteil: Halten.Der Dividenden-Abschlag laste auf dem Kurs und der Handelskonflikt zwischen USA und China könnte sich negativ auf die Geschäfte auswirken. Der Chemie-Konzern sei relativ anfällig für Konjunktur-Schwankungen. Andererseits sei jüngst die Prognose bestätigt worden.Konservative Anleger können den Dividenden-Wert in ihr Depot aufnehmen. Wer bei der BASF-Aktie investiert ist, bleibt dabei, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Empfohlener Stoppkurs: 54,50 Euro. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.