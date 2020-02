Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

54,09 EUR -1,83% (28.02.2020, 09:04)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

55,84 EUR (27.02.2020)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der weltgrößte Chemiekonzern BASF habe am Freitagmorgen seine Geschäftszahlen 2019 präsentiert sowie einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. BASF wolle trotz eines schwachen Gesamtjahrs etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Die Dividende solle um zehn Cent auf 3,30 Euro je Aktie erhöht werden, habe der DAX-Konzern am Freitag in Ludwigshafen mitgeteilt. Experten hätten im Schnitt mit etwas weniger gerechnet.Der Gewinn nach Steuern und Minderheiten sei 2019 im Jahresvergleich um knapp 80 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro gestiegen. Allerdings sei hier ein Buchgewinn in Höhe von rund 5,7 Milliarden Euro enthalten gewesen. Ohne diesen und im fortgeführten Geschäft sei der Überschuss um knapp 40 Prozent auf 2,55 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Umsatz sei um 1,5 Prozent auf 59,3 Milliarden Euro gesunken."Unser Unternehmen behauptet sich auch in schwierigen Zeiten. 2019 war ein herausforderndes Jahr mit starkem weltwirtschaftlichen Gegenwind", so BASF-Vorstandsvorsitzender Dr. Martin Brudermüller. "Wir haben unser Ergebnis trotz eines schwierigen Marktumfeldes in allen verbrauchernahen Segmenten gesteigert. Leider konnte dies aber den Rückgang in der Basischemie nicht ausgleichen", erkläre Brudermüller weiter.Für 2020 stelle BASF einen Umsatz von 60 bis 63 Milliarden Euro in Aussicht. Das EBIT vor Sondereinflüssen der BASF-Gruppe solle voraussichtlich einen Wert zwischen 4,2 Milliarden und 4,8 Milliarden Euro erreichen (2019: 4,5 Milliarden Euro). BASF gehe davon aus, dass sich die negativen Effekte des Coronavirus weltweit vor allem im ersten und im zweiten Quartal 2020 deutlich auswirken würden. Allerdings seien mögliche Auswirkungen des Coronavirus in den Schätzungen noch nicht enthalten.Die BASF-Aktie ist in dem Zusammenhang auch unter den Stopp des "Aktionär" gerutscht und wurde verkauft, so Marion Schlegel. Weiterhin stark sei die Dividendenrendite von derzeit 6,2 Prozent. (Analyse vom 28.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link