Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (15.07.2019/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF gelte als guter Gradmesser für den Zustand der Weltkonjunktur, da der Chemiegigant diverse Branchen rund um den Globus beliefere. Die jetzt vorab veröffentlichten Daten für das zweite Quartal hätten nun eine Bestätigung für den weltweiten Abschwung geliefert. Der DAX-Konzern habe einen Umsatzrückgang von 4% auf 15,2 Mrd. Euro hinnehmen müssen, das bereinigte EBIT habe sich sogar um 47% auf 1,0 Mrd. Euro reduziert. Als Ursache werde in der Meldung auf eine schwache Dynamik im industriellen Sektor verwiesen, insbesondere in der Automobilindustrie, sowie (witterungsbedingt) im nordamerikanischen Agrarsektor, was sich nicht nur negativ auf die Absatzmengen, sondern auch auf die Margen ausgewirkt habe.Da eine durchgreifende Besserung noch nicht wirklich in Sicht sei, habe das Management die Ziele für das Gesamtjahr, insbesondere im Hinblick auf das Ergebnis, kräftig zusammenstreichen müssen. Statt eines moderaten Umsatzwachstums um 1 bis 5% werde nun ein leichter Rückgang erwartet, dabei dürfte das bereinigte EBIT aber deutlich - um bis zu 30% - unter dem Vorjahreswert liegen. Mit der schwachen Entwicklung in den letzten zwölf Monaten habe die BASF-Aktie das im Prinzip schon vorweggenommen.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen das Papier als Basisinvestment im DAX und bleiben in der Blue-Chip-Empfehlungsliste investiert, sichern sich aber zugleich mit einem Stopp-Loss bei 55 Euro gegen eine weitere Verschärfung des Abschwungs ab. Das Kursziel für die BASF-Aktie laute 100,00 Euro. (Ausgabe 27 vom 13.07.2019)Börsenplätze BASF-Aktie: