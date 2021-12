Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Chemiekonzern ordne seine Forschungsaktivitäten im kommenden Jahr neu. "Die Transformation zur Nachhaltigkeit beginnt bereits mit der Forschung", habe Vorstandsmitglied Melanie Maas-Brunner gesagt. So habe sich BASF ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele gesetzt. "Um die Herausforderungen der Transformation noch schneller zu bewältigen und langfristig erfolgreich zu sein, müssen wir unsere Kundennähe weiter erhöhen und die Stärke unseres Know-how-Verbundes nutzen", so die Managerin auf der online abgehaltenen Forschungspressekonferenz des Unternehmens.Geschäftsnahe Forschungseinheiten, die bislang Teil der drei Forschungsbereiche seien, sollten daher in die Unternehmensbereiche integriert werden. BASF erhoffe sich dadurch eine stärkere Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse. Forschungsaktivitäten mit Relevanz für mehrere Unternehmensbereiche wolle der DAX-Konzern künftig in einem zentralen, global aufgestellten Forschungsbereich bündeln.Um seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wolle BASF die Entwicklung von CO2-freien Verfahren, einer Kreislaufwirtschaft sowie den Ausbau der Digitalisierung beschleunigen. Dabei setze das Unternehmen in seiner Forschungspipeline etwa auf Elektromobilität und Agrar, wie z.B. innovative Kühlerschutzmittel für Elektroautos oder neue Technologien für Präzisionsanwendungen in der Landwirtschaft. 2020 habe BASF eigenen Angaben zufolge rund 2 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung investiert, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link