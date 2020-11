Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Chemieriese habe kürzlich seine Zahlen für das immer noch durch die Folgen der Corona-Krise geprägte dritte Quartal vorgelegt. Klar dürfte jedenfalls sein: Das Jahr 2020 werde keinesfalls als ein besonders erfolgreiches in die Unternehmensgeschichte eingehen. Für das Jahr 2021 seien die Perspektiven aber bisher zumindest deutlich besser.Bei der Dividende gehe die Mehrheit der Analysten davon aus, dass BASF ihre stolze Tradition fortsetzen werde und erneut 0,10 Euro mehr ausschütten werde. Demnach würden die Aktionäre für 2020 dann 3,50 Euro je Anteilsschein erhalten, für 2021 dann 3,60 Euro.BASF dürfte das schwierige Jahr 2020 noch relativ gut überstehen. Für das kommende Jahr werde mit einer deutlichen Besserung gerechnet. Dividendenjäger könnten beim deutschen Blue Chip daher weiterhin an Bord bleiben, zumal sich das Chartbild zuletzt wieder deutlich aufgehellt habe. Der Stoppkurs sollte bei 44 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2020)Börsenplätze BASF-Aktie: