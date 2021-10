Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,85 EUR +0,34% (07.10.2021, 11:06)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,92 EUR +1,63% (07.10.2021, 10:52)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.10.2021/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von BASF würden für viele Anleger bereits seit vielen Jahren zu den Lieblingsaktien im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zählen. Nun hätten die Experten der Baader Bank ihre Liste der "Top Stock Ideas" neu überarbeitet. Und dabei seien auch die Anteilscheine des Ludwigshafener Chemieriesen neu auf die Empfehlungsliste aufgenommen worden.Analyst Markus Mayer habe im Rahmen dessen seine Einstufung für die BASF-Titel auf "Buy" belassen. Das Kursziel sei auf 85,00 Euro beziffert worden, was 37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Seiner Ansicht nach stehe die Aktie des Chemieriesen vor einer Neubewertung. Womöglich könnte der angestrebte Börsengang der Öl- und Gas-Tochter Wintershall dem Kurs weitere Impulse verleihen.Auch DER AKTIONÄR halte die BASF-Aktie für moderat bewertet und sei aufgrund der langfristig guten Perspektiven für den Weltmarktführer zuversichtlich gestimmt. Da sich das Chartbild allerdings zuletzt etwas eingetrübt habe, dränge sich ein Einstieg vorerst nicht auf. Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 58,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 07.10.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: