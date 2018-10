XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemiegigant habe heute gemeldet, seine Kapazitäten in Taiwan zu erweitern. Ohnehin baue BASF sein Engagement in den aufstrebenden Schwellenländern stetig aus. Doch trotz der strategisch sinnvollen Schritte gehe es mit dem DAX-Titel auch heute wieder gen Süden.Im heutigen Handel habe die BASF-Aktie ein neues Jahrestief erreicht. Damit habe sich das zuvor schon triste Chartbild zusätzlich eingetrübt. Die Bodenbildung bei 76 Euro sei somit gescheitert. Im Tagestief bei 75,29 Euro habe die BASF-Aktie nur noch knapp über den vom AKTIONÄR empfohlenen Stoppkurs von 75,00 Euro notiert. Angesichts des negativen Trends der zurückliegenden Handelstage sei es nicht unwahrscheinlich, dass die BASF-Aktie bald auch unter diese Marke rutschen werde.Auch wenn es rein fundamental betrachtet nach wie vor eigentlich gut aussieht, gilt unverändert: Aufgrund des weiterhin eher trüben Charts drängt sich ein Kauf der BASF-Aktie derzeit nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bereits investiere Anleger sollten den Stopp bei 75,00 Euro beachten. Sollte dieser erreicht werden, sollten Anleger an die Seitenlinie gehen. (Analyse vom 04.10.2018)Börsenplätze BASF-Aktie: