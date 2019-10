Börsenplätze BASF-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

70,08 EUR +3,38% (24.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

70,49 EUR +0,99% (25.10.2019, 09:06)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemieriese BASF habe gestern mit seinen Zahlen für das dritte Quartal über den Markterwartungen gelegen. Daraufhin habe der zuletzt ohnehin gut gelaufene DAX-Titel erneut angezogen und sei um mehr als 3 Prozent geklettert. Nun könnte es für die Anteilscheine des Ludwigshafener Unternehmens Unterstützung von ganz neuer Seite geben.Denn nachdem es über Monate hinweg eigentlich fast ausnahmslos eher negative Analystenkommentare gegeben habe, wandle sich das Bild nun wieder leicht. So hätten gestern im Zuge der Ergebnisvorlage Independent Research und die DZ BANK ihre Kursziele für die BASF-Papiere leicht erhöht. Zwar laute bei beiden der faire Wert auch nach der Anhebung nur 68,00 Euro, dennoch seien es die ersten Nachrichten dieser Art nach Monaten des Abwärtstrends gewesen.DZ BANK-Analyst Peter Spengler habe betont, dass vor allem das Agrargeschäft in Lateinamerika Hoffnung mache. Auch im Bereich der Oberflächentechnologien sei die jüngste Entwicklung erfreulich. Seiner Ansicht nach könnte sich zudem der Börsengang der Tochter DEA Wintershall 2020 positiv auf die BASF-Bewertung auswirken - zumindest im Fall einer freundlichen Ölpreisentwicklung.Die BASF-Aktie habe derzeit einen Lauf. Allerdings werde es in den kommenden Handelstagen sicherlich Korrekturbewegungen geben. Noch nicht investierte Anleger können diese dann zum Einstieg bei der Dividendenperle (Rendite: 4,7 Prozent) nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Wer die DAX-Titel bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 54,50 Euro. (Analyse vom 25.10.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link