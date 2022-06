Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

52,50 EUR -0,79% (03.06.2022, 09:58)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

52,55 EUR -0,10% (03.06.2022, 09:43)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BASF-Aktie habe ihre Erholung zuletzt weiter fortsetzen können. Gehe es nach dem US-Analysehaus Bernstein Research, so hätten die Anteile des weltgrößten Chemieproduzenten aber immer noch enorm viel Potenzial. So sehe deren Analyst Neil Beveridge den fairen Wert unverändert bei 87,00 Euro (Empfehlung: "outperform").Die Absatzdynamik bei Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie bei Autoakkus habe im April wie erwartet nachgelassen und dürfte sich im Mai weiter abschwächen, so Beveridge in einer Branchenstudie. Lockdown-Maßnahmen und Lieferkettenprobleme hätten zu einem Rückgang in Europa sowie einer deutlichen Wachstumsverlangsamung auf dem wichtigsten Markt China gesorgt. Dort gebe es aber schon Zeichen für eine Verbesserung der Lage aufgrund des möglichen Endes von Corona-Lockdowns. Der Chemiekonzern BASF stelle in dem Bereich primär Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien her und dürfte mit dem diesbezüglichen Ausbau der Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren vom Wachstum des US-Elektroauto- und Akkuherstellers Tesla profitieren.Auch "Der Aktionär" halte die BASF-Titel derzeit für sehr günstig bewertet. Die Aussichten seien alles andere als schlecht. Doch die kurzfristigen Herausforderungen würden den Kurs weiterhin belasten. Daher bleibt der DAX -Titel vorerst weiterhin nur für Mutige geeignet (Stopp: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 03.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link