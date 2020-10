Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

54,76 EUR -3,59% (09.10.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

55,04 EUR -3,78% (09.10.2020, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (12.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Am Freitag habe die Meldung, wonach BASF im dritten Quartal wegen hoher Abschreibungen einen Verlust verbucht habe, für Kursrückgänge gesorgt. Am Wochenende sei eine weitere negative Meldung über die Nachrichtenticker gelaufen: So habe der Konzern gemeldet, dass am Stammwerk in Ludwigshafen ca. 300 Kilogramm des Stoffes Imidazol in den Rhein geflossen seien.Im Auslauf der Kläranlage der BASF seien die erhöhten Konzentrationen gemessen worden. Daraufhin sei die Anlage zur Herstellung des Ausgangsstoffes bei der Herstellung von Pharma- und Kosmetikprodukten abgestellt worden. Aufgrund der ausgetretenen Menge und der Verdünnung im Rhein sei laut BASF nicht von einer Gefährdung von Wasserorganismen auszugehen. Nach Behebung des Problems sollte die Anlage nun wieder angefahren werden, habe es am Sonntag geheißen.Trotz aller Widrigkeiten würden sich die Aussichten für BASF weiter aufhellen. Die jüngsten Konjunkturdaten aus dem für den DAX-Konzern wichtigen chinesischen Markt würden Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung machen. Dividendenjäger könnten bei der BASF-Aktie nach wie vor zugreifen. Der Stopp sollte bei 44 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BASF.