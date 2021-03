Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (11.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine wieder anziehende Wirtschaft in China und ein riesiges Konjunkturpaket in den USA - die Aussichten für die zyklischen Chemiewerte würden sich stetig weiter aufhellen. Dementsprechend stark würden sich derzeit die Aktien von Covestro, BASF & Co präsentieren. Für den Weltmarktführer BASF sei nach Ansicht von Experten das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht.So habe etwa das US-Analysehaus Bernstein Research das Kursziel für die DAX-Titel von 92 auf 94 Euro erhöht (Anlagevotum: "outperform"). Analyst Gunther Zechmann habe im Rahmen einer Branchenstory erklärt, dass sich das beschleunigte Wachstum von Chemieproduzenten, die auch stark im Bereich der Kosmetik und Körperpflege sowie auf den Nahrungsmittelsektor fokussiert seien, 2021 fortsetzen dürfte. Er erwarte bei den sogenannten Consumer Chemicals ein Wachstum von durchschnittlich 4,9 Prozent.Auch das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für die BASF-Aktie angehoben - von 80 auf 83 Euro. Die Einstufung laute unverändert "buy". Nach Ansicht von Analyst Laurence Alexander sei das Chance/Risiko-Verhältnis auf Sicht der kommenden 12 bis 18 Monate attraktiv. Er habe aber eingeräumt, dass eine "Pause" in der Mitte des Zyklus in diesem Sommer wahrscheinlich sei.Anleger können bei der Dividendenperle nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte nun zur Gewinnsicherung auf 58,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link