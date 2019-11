Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nachdem die Sorge über eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China über Monate hinweg die Konjunktur - und damit auch die Aktienkurse von zyklischen Titeln wie etwa BASF - belastet habe, keime nun Hoffnung auf, dass es doch noch zu einer Lösung komme.So hätten sich die beiden Parteien laut der chinesischen Regierung darauf geeinigt, die jüngst erhobenen Strafzölle schrittweise wieder zu reduzieren. Dies solle Bestandteil eines ersten Teilabkommens werden. Die Vereinbarung solle noch in den nächsten Wochen unter Dach und Fach gebracht werden.Für den weltweit aktiven Chemieriesen BASF wäre eine Lösung im Handelskonflikt natürlich enorm wichtig. Die Ludwigshafener habe zuletzt wie viele andere konjunkturabhängige Unternehmen die Unsicherheit wegen des Handelsstreits sowie die schwächelnde Weltkonjunktur belastet, die wiederum auch unmittelbar darunter gelitten habe. Bahne sich nun eine Lösung an, sollte dies die operative Geschäftsentwicklung des DAX-Konzern sowie natürlich auch den Aktienkurs nachhaltig positiv beeinflussen.Ohnehin sehe es auch aus charttechnischer Sicht wieder gut aus für die BASF-Titel. So habe der Kurs nun das Mehr-Monats-Hoch bei 71,16 Euro übersprungen und das durch die Dividendenzahlung im Mai aufgerissene Gap geschlossen werden. Das nächste Ziel wäre nun das Jahreshoch bei 74,62 Euro. Sollte in den kommenden Wochen und Monaten auch diese Marke genommen werden, wäre anschließend - rein charttechnisch betrachtet - der Weg nach oben frei bis in den Bereich um 82 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: